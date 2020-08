Les nouveaux Mutants : Lockheed sera bien là, mais différemment des comics

Josh Boone tease la présence de Lockheed aperçu dans un spot TV dans Les nouveaux Mutants

Après un poster et un nouveau spot TV à une semaine de la sortie du très Les nouveaux Mutants, les fans du comic book de Marvel peuvent se rassurer quant à la présence de l’un des personnages des comics.

Vu dans un spot brièvement, Lockheed sera bien dans le film. Le petit dragon violet, d’origine extraterrestre et compagnon de Kitty Pride sera bien dans les Nouveaux Mutants. Par contre, il sera différent du matériel originel, comme on peut le voir ci dessous.

a brain, a beauty, a jock, a rebel, and a recluse. but…all at once. in 1 week meet the #NewMutants in theaters on august 28. get tix now, https://t.co/yEuEZJ5Lxk pic.twitter.com/wUxmdOYMBA

— New Mutants (@NewMutantsFilm) August 21, 2020