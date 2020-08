Justice League : Premier teaser du Snyder Cut avant le DC FanDome

Découvrez un premier teaser du Zack Snyder’s Justice League à quelques heures de la convention DC FanDome.

A quelques heures de la convention virtuelle DC FanDome, Zack Snyder a dévoilé les premières images de son film Justice League. Un trailer plus complet devrait être dévoilé durant la convention de DC mais la vidéo dévoilée par HBO Max montre un tout premier aperçu officiel du film.

Zack Snyder a teasé les fans depuis plusieurs semaines avec les premières images de sa version de Justice League. Quant à ce qui sera révélé à DC FanDome demain, cela n’est pas clair.

Les fans espèrent avoir une date de sortie définitive pour la première sur HBO Max et savoir si les images seront transformées ou non en une mini-série, ou simplement une version plus longue du film.

Au casting, on trouve Ray Fisher, Ezra Miller, Ben Affleck, Jason Momoa, Henry Cavill et Gal Gadot dans les rôles principaux de Cyborg, Flash, Batman, Aquaman, Superman et Wonder Woman.

Zack Snyder’s Justice League – teaser