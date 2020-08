Justice League : Zack Snyder partage des images de Batman et du Hall of Justice

Zack Snyder continue de teaser son film Justice League avec une image de Batman et sa présence au DC FanDome.

Ce 15 août, c’était l’anniversaire de Ben Affleck et pour lui souhaiter publiquement, Zack Snyder a posté une nouvelle image de l’acteur en Batman tirée de son Snyder Cut de Justice League. Snyder a partagé cette image sur le réseau social Vero, on y voir le personnage debout devant sa Batmobile dans un cliché en noir et blanc.

Sur Twitter, Il tease le panel de l’événement DC FanFome et postant une image du Hall of Justice.

Avec une autre chance d’exécuter sa vision de Justice League, Snyder travaille dur pour terminer sa version du film, et il se prépare à dévoiler les premières images au DC FanDome. On ne sait pas ce qu’il prépare pour les fans, mais il est claire que les attentes sont immenses du côté des fans.

Au casting de Justice League on trouve Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (The Flash), Ray Fisher (Cyborg), Amy Adams (Lois Lane), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Ciarán Hinds (Steppenwolf), Jesse Eisenberg (Lex Luthor) et JK Simmons en tant que commissaire Gordon.

Le film est la troisième partie de la trilogie de films DCEU réalisée par Zack Snyder qui a commencé avec Man of Steel et s’est poursuivie avec Batman V Superman.

Le DC FanDome, événement virtuel massif de DC, se déroulera le 22 août prochain. Le programme est à voir ici.

Justice League sortira en 2021 sur HBO Max.

Source : Movieweb, ScreenRant / Crédit ©Warner Bros/HBO Max