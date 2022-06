La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur : Le casting de la préquelle Hunger Games s’étoffe

La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, la préquelle de Hunger Games, annonce son casting d’ensemble avec les tributs et les mentors.

Le casting de la préquelle de The Hunger Games, La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur continue de croître et selon Deadline, Nick Benson (Boo Bitch), Laurel Marsden (Miss Marvel), Lilly Cooper (The Witcher), Luna Steeples (Overdue) et Hiroki Berrecloth (Red Rose) rejoignent le film réalisé par Francis Lawrence. Ils complètent une affiche déjà composé de Tom Blyth, Rachel Zegler et Josh Andrés Rivera.

La préquelle se déroule des années avant que Coriolanus Snow (Blyth) ne devienne le féroce président de Panem. Le jeune de 18 ans est le dernier espoir de sa lignée en déclin, une famille autrefois fière qui est tombée en disgrâce dans un Capitole d’après-guerre. Alors que les 10e Hunger Games annuels approchent à grands pas, le jeune Snow est alarmé lorsqu’il est nommé mentor de Lucy Gray Baird (Zegler), tribut féminin du district appauvri 12.

Mais, après que Lucy Gray ait retenu toute l’attention de Panem en chantant pendant une cérémonie, Snow pense qu’il pourrait peut-être renverser la vapeur en leur faveur. Unissant leurs instincts de mise en scène et leur nouveau sens politique, la course contre la montre de Snow et Lucy pour survivre révélera finalement qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent.

Benson jouera Jessup, tribut du District 12 aux côtés de Lucy Gray Baird; Marsden jouera Mayfair Lipp, qui place le nom de Baird en lice pour les dixièmes Hunger Games; Cooper jouera Arachne Crane, mentor d’un tribut du District 10; Steeples jouera Dill, tribut du District 11; et Berrecloth jouera Treech, tribut du District 7.

Il a aussi été précédemment annoncé que Jerome Lance jouera Marcus, tribut du District 2 ; Ashley Liao jouera Clemensia Dovecote, l’une des amis les plus proches de Coriolanus et mentor d’un tribut du District 11. Knox Gibson jouera Bobbin, tribut du District 8; Mackenzie Lansing jouera Coral, tribut du District 4; tandis qu’Aamer Husain jouera Felix Ravinstill, le mentor d’un tribut du District 11.

Hunger Games La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur sortira en salles le 17 novembre 2023.

Source : Deadline / Crédit ©DR