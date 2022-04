Loki : Comment le scénariste de Doctor Strange 2 a réussi à faire changer Kang

Comment le scénariste de Doctor Strange in the Multiverse of Madness a réussi à faire changer Kang dans Loki.

Dans le final de la saison 1 de Loki, les fans de Marvel ont découvert Jonathan Major dans le rôle de Celui qui Demeure, un personnage qui se trouvait être un variant de Kang le Conquérant qu’on verra dans le prochain Ant-Man. Dans les comics, Celui qui Demeure est un personnage totalement différent de Kang et il semble que Marvel a fait ce changement dans la série pour une raison très précise.

Lors d’une discussion avec The Playlist, Michael Waldron, le scénariste de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et de Loki, a révélé la raison du changement. « La TVA était du genre, ‘O.K., ces gars-là sont en fait en train de se prémunir contre un multivers.’ Et Celui qui Demeure est juste une sorte de vieux gars effrayant dans les comics », a déclaré Waldron.

Il ajoute : « J’ai poussé [l’idée] et Marvel était très réceptif à l’idée qu’il devrait être un variant de Kang. Parce que je savais que Kang arrivera plus tard en tant que méchant dans le MCU et c’était juste trop délicieux de ne pas l’avoir entrelacé dans notre histoire de voyage dans le temps d’une manière ou d’une autre. C’était à nous de nous de justifier son rôle dans cet endroit, mais Marvel était très favorable à tout cela. »

La suite de Doctor Strange devrait avoir de nombreux caméos de films Marvel précédents en raison de l’intrigue du multivers. Selon les rumeurs, Loki ferait une apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et on pourrait supposer que la suite mènerait à la deuxième saison de la série. Au cours de la même interview, Waldron révèle que c’est tout à fait une possibilité.

« Les maux de tête que j’ai sont probablement liés. Je veux dire, tout est lié et tout est autonome [à la fois]. Comme un grand univers de comics, je pense qu’une chose informe certainement l’autre » , explique Waldron. « Vous passerez un meilleur moment en regardant le prochain chapitre d’une histoire MCU si vous avez vu les choses avant. Mais aussi, espérons-le, même si vous n’avez jamais vu le reste, vous vous amuserez toujours. Il devrait être assez bon pour tenir debout tout seul. »

Une saison 2 de Loki a été commandée par Disney+. C’est à ce jour la seule série Marvel qui aura droit à une seconde saison. Quant à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le film sera dans les salles le 4 mai prochain.

Source : The Playlist / Crédit ©Marvel