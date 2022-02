Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Spider-Man 2099 est-il dans le trailer ?

Des fans pensent avoir repéré Spider-Man 2099 dans le trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Une nouvelle bande-annonce pour la prochaine suite de Marvel Cinematic Universe, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a été révélée il y a plus d’une semaine et elle continue d’être analysée méticuleusement sur Internet alors que des légions de fans dissèquent chaque image pour trouver des indices sur quoi pourrait transpirer dans le film réalisé par Sam Raimi.

L’artiste de super-héros Cian Tormey s’est rendu sur Twitter pour souligner une théorie en particulier : il a remarqué que le logo contenait un aperçu du costume de Spider-Man 2099, laissant entendre qu’il serait dans le film.

Not to ever be the rumor monger here, but… Please tell me I recognise the glimpse of the suit in that facet #DoctorStrange #Spiderman2099 pic.twitter.com/r0IVdccTLE — Cian Tormey (@CianTormey) February 14, 2022

Peter David et Rick Leonardi ont créé Spider-Man 2099, également connu sous le nom de Miguel O’Hara, en 1992 dans le cadre de la collection Marvel 2099. Le personnage a été introduit pour la première fois dans The Amazing Spider-Man #365 par les auteurs David Michelinie, Tom DeFalco et Stan Lee, avec les artistes Aaron Lopresti, John Romita Sr., Mark Bagley, Andrew Pepoy, Randy Emberlin, Bob Sharen, Joe Rosas, Kevin Tinsley et les lettreurs Dave Sharpe, Jon Babcock, Rick Parker et Chris Eliopoulos.

Cependant, la première apparition complète de Miguel a eu lieu dans sa série Spider-Man 2099 #1, débutant la même année, écrite par David avec des illustrations de Leonardi, Al Williamson, Steve Buccellato et le lettreur Rick Parker.

Ceux qui ont vu le film d’animation Spider-Man New Generation se souviendront de la scène post-générique dans laquelle on peut voir le personnage doublé par Oscar Isaac en VO. Après avoir été introduite dans une scène se déroulant dans le décor futuriste de 2099, cette incarnation de Spider-Man 2099 se rend sur la Terre-67, où il se retrouve immédiatement mêlé à la célèbre scène du dessin animé Spider-Man de 1967 dans lequel Spider-Man pointe du doigt lui-même.

Evidemment, si Spider-Man 2099 apparait dans Doctor Strange 2, il sera joué par quelqu’un d’autre puisque Oscar Isaac est désormais Moon Knight dans le MCU.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort le 4 mai prochain.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel Comics