Avengers Infinity War et Endgame : Pourquoi Hugo Weaving n’a pas repris le rôle de Red Skull

Hugo Weaving explique pourquoi il n’a pas repris le rôle de Red Skull dans Avengers Infinity War et Endgame.

L’une des surprises du film Avengers Infinity War fut le retour de Red Skull. Les spectateurs ont découvert qu’il se trouvait sur la planète Vormir quand Thanos était à la recherche de la Pierre de l’Âme. Cependant, ce n’est pas Hugo Weaving qui était derrière le personnage mais Ross Marquand.

Weaving a joué le personnage dans le premier film Captain America mais il n’est pas revenu pour les films Avengers. Dans une interview récente avec Time Out, l’acteur révèle pourquoi il n’a pas repris le rôle dans les deux derniers Avengers.

La réponse est simple, et ce n’est pas parce qu’il n’aime pas le rôle, c’est une question d’argent. Il confie : « J’ai adoré jouer ce personnage Red Skull – c’était très amusant. Nous étions tous obligés de signer pour trois films, je pensais que [Red Skull] ne reviendrait probablement pas dans « Captain America » mais je me suis dit qu’il pourrait bien revenir en tant que méchant dans « The Avengers ».

Il ajoute ensuite qu’ils ne se sont pas entendus sur son salaire : « Puis ils sont revenu les contrats sur lesquels nous nous étions mis d’accord et donc l’argent qu’ils m’ont offert pour « The Avengers » était beaucoup moins que ce que j’avais obtenu pour le tout premier, et c’était pour deux films. Et la promesse lorsque nous avons signé les contrats pour la première fois était que l’argent augmenterait à chaque fois. Ils ont dit : « C’est juste un travail de voix, ce n’est pas grave. » En fait, j’ai trouvé impossible de négocier avec eux via mon agent. Et je ne voulais pas le faire tant que ça. Mais je l’aurais fait. »

Clairement, il serait revenu si Marvel lui avait offert plus d’argent.

Source : Time Out / Crédit ©Marvel