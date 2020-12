Mort à 2020 : un trailer drôle et décalé par le créateur de Black Mirror

Mort à 2020 se dévoile en poster et bande annonce détonante pour un téléfilm inédit de la série de Charlie Brooker pas comme les autres.

Si vous n’avez pas aimé 2020, il est fort probable que vous adorerez la satire Mort à 2020, un téléfilm inédit qui vient clore peut-être l’année la plus improbable de ce siècle. Un faux documentaire qui se dévoile avec un poster et une bande annonce, avant sa mise en ligne la semaine prochaine.

Alors qu’on ne pensait pas revoir Black Mirror de sitôt, Charlie Brooker revient sur les écrans de Netflix pour un programme inédit au casting détonnant inspiré par les évènements de cette année 2020. Une année marquée par une pandémie mais pas que, partout dans le monde.

Au menu de ce téléfilm comme le montre la bande annonce, une belle moquerie de ce que nous venons de vivre, alimentant angoisses et autres peurs chez tout à chacun.

Une satire qui bien évidemment va mettre le doigt là où ça fait mal et pour une fois loin de la technologie, concepts chéris par Brooker. Un film aux allures de Mockumentary autour de la pandémie bien évidemment, ainsi que des divers confinements instaurés partout dans le monde, mais aussi visiblement de la politique, des institutions telles que la monarchie ou de santé, à vue de cette bande annonce qui donne le ton. On va rire de cette année, loin de l’angoisse habituelle de Black Mirror comme nous avait habitué le réalisateur et créateur de série.

Mort à 2020, semble bien être le film qui, à l’aune de sa fin, va nous faire plaisir et peut être nous aider à mettre cet « annus horibilis » comme le dirait une certaine reine, derrière nous.

Au casting, des grands noms du cinéma et de la télévision à commencer par Samuel L Jackson, Hugh Grant, mais aussi Lisa Kudrow, Leslie Jones, Kumail Nanjiani, Samson Kayo, Cristin Milioti, Joe Keery et même Laurence Fishburne, dans le rôle de narrateur, comme il est coutume pour un documentaire.

Le trailer de Mort à 2020 est à découvrir ci-dessous, il sera disponible dès le 27 décembre 2020, bien évidemment sur Netflix

Mort à 2020 : Trailer

Crédit photos : ©Netflix