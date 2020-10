The Batman : Pingouin et Catwoman en course poursuite (photos tournage)

Nouvelles photos de tournage pour The Batman avec Pingouin et Catwoman en pleine course poursuite à moto.

De nouvelles photos de tournage ont fait surface pour le film The Batman. On découvre ainsi Pingouin et Catwoman dans une course poursuite à moto. Si ce sont bien les personnages, il semble que se soient les doublures de Colin Farrell et Zoe Kravitz sur les images, même si leurs visages sont cachés derrières des casques.

#Thebatman new photos show stunt doubles in the midst of a motorcycle chase. Though the site itself says the chase takes place between Farrell’s #Penguin & Zoe Kravitz’s #Catwoman, the production is all but guaranteed to not have risked Farrell doing his own motorcycle stunts. pic.twitter.com/L7N1kQyHN7 — Superhero Academy (@SuperHeroAcade) October 19, 2020

Another motorcycle camera rig for THE BATMAN! Looks like we’ll also be getting third-person perspective shots during this chase scene, with the camera being placed just over/behind the head and shoulders of Bruce as he chases Selina. pic.twitter.com/SYtYHLHwIB — Johnny Sobczak (@JohnnySobczak) October 18, 2020

Apparemment, la production de The Batman a quitté le Royaume-Uni et se trouve actuellement à Chicago depuis la semaine derni-. Après plusieurs pauses liées à la crise de coronavirus

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est prévu dans les salles de cinéma pour mars 2022.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros/DR