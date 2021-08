Avengers 5 : Marvel prend le temps de construire la suite de la saga

Kevin Feige explique que Marvel prend le temps de construire la suite de la saga avant de faire Avengers 5.

Depuis la fin d’Avengers Endgame, les fans de Marvel pensent déjà au cinquième film qui réunira à nouveau tous les super-héros. Cependant, avant d’y arriver, il faut bien construire la suite de la saga et introduire de nouveaux personnages qui rejoindront les rangs des Avengers.

« Je pense que nous voulons qu’il y ait un laps de temps raisonnable à partir de la fin de Endgame pour démarrer une nouvelle saga, qui est déjà en cours et déjà commencée. Et puis vous avez besoin de temps, comme dans la phase 1, pour construire cette saga avant de commencer à rassembler tout le monde », a déclaré Kevin Feige à Collider.

Le patron de Marvel avait décrit la phase quatre du MCU comme étant un nouveau départ, et nous l’avons déjà vu avec Black Widow qui a introduit Yelena Belova, un personnage qui fera son retour dans la série Hawkeye. Il y a également Shang-Chi sur le point d’apporter une toute nouvelle dynamique au MCU et Les Eternels dévoilera une autre équipe d’êtres puissants dans la chronologie.

Nous savons également qu’à la suite de cela, nous avons le retour de Spider-Man, Doctor Strange, Thor, Captain Marvel, Ant-Man, le nouveau Captain America ainsi que l’arrivée tant attendue des Quatre Fantastiques, Blade ou encore Deadpool. Et bien sûr, il y a les séries Disney+ telles que She-Hulk, Moon Knight, Ms Marvel, Ironheart et plus encore qui apporteront leur lot de ,ouveaux personnages.

En attendant, plusieurs films donneront la sensation de mini-films Avengers comme Thor Love and Thunder, Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui réuniront chacun un certain nombre de super-héros.

Il faudra donc patienter encore quelques années avant de voir un film Avengers 5.

Source : Collider / Crédit ©Marvel Studios