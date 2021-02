Les Quatre Fantastiques : Le reboot de Jon Watts n’a pas encore de scénariste

Le reboot des Quatre Fantastiques réalisé par Jon Watts n’a pas encore de scénario. Marvel rencontre actuellement des scénaristes.

Le reboot des Quatre Fantastiques se met doucement en place. Alors que le réalisateur Jon Watts a été annoncé à la fin de l’année dernière pour le nouveau film, aucun scénariste n’a encore été choisi par Marvel. Les studios seraient actuellement à la recherche d’un scénariste pour écrire le film.

La nouvelle vient du journaliste Justin Kroll du site Deadline. Bien qu’aucun nom spécifique n’ait été révélé pour le moment, Kroll a expliqué que Marvel Studios avait récemment commencé à rencontrer des scénaristes pour Les Quatre Fantastiques. Il n’y a actuellement aucun script en place et il devrait s’écouler un certain temps avant que la production ne commence réellement.

Il écrit : « Tout ce que je vais dire, c’est que Marvel vient de commencer à rencontrer des scénaristes pour Les Quatre Fantastiques, il n’y a pas de scénario et il faudra un certain temps avant que ce film ne commence à tourner. »

All I’m gonna say is this, Marvel just started meeting with writers on FANTASTIC FOUR, there is no script and it will be awhile before this film starts shooting

— Justin Kroll (@krolljvar) February 21, 2021