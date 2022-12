DC : James Gunn répond aux réactions négatives des fans

James Gunn répond aux réactions négatives des fans concernant ses décisions sur DC et dit ne pas avoir renvoyé Gal Gadot.

Après un certain nombre de décisions prises au sujet de l’avenir de DC qui ont divisées le public, James Gunn dénonce des réactions « tumultueuses et méchantes » à ses projets et à ceux du producteur Peter Safran pour DC Entertainment.

La semaine dernière, les fans ont été choqués d’apprendre que Gunn, qui a repris DC Studios avec Safran en tant que coprésidents et PDG en octobre, était en train d’écrire un nouveau film de Superman sans la star Henry Cavill dans le rôle principal.

Gunn ne mentionne pas Cavill par son nom, mais il s’est rendu sur son compte Twitter lundi pour aborder une partie du vitriol en ligne qu’il a reçu depuis l’annonce de la nouvelle.

« L’une des choses dont Peter et moi étions conscients lorsque nous avons pris le poste de directeurs de DC Studios était qu’une certaine minorité de personnes en ligne pouvait être tumultueuse et méchante, c’est le moins qu’on puisse dire », a-t-il écrit. « Nos choix pour le DCU sont basés sur ce que nous pensons être le meilleur pour l’histoire et le meilleur pour les personnages de DC qui existent depuis près de 85 ans. Peut-être que ces choix sont excellents, peut-être pas, mais ils sont faits avec un cœur sincère et intégrité & toujours avec l’histoire à l’esprit. »

One of the things Peter & I were aware of when we took the job as heads of DC Studios was a certain minority of people online that could be, well, uproarious & unkind, to say the least. — James Gunn (@JamesGunn) December 19, 2022

Il a ajouté que, bien que personne n’aime être insulté ou harcelé, lui et Safran ont connu bien pire dans leur carrière et promet que « un tollé irrespectueux n’affectera jamais, jamais nos actions. »

Gunn a poursuivi : « Nous savions qu’il y aurait une période de turbulences lorsque nous avons pris ce job, et nous savions que nous devions parfois faire des choix difficiles et pas si évidents, en particulier à la suite de la nature agitée de ce qui s’est passé avant. Mais cela signifie peu pour nous en comparaison de nos emplois d’artistes et de gardiens pour aider à créer un avenir large et merveilleux pour DC. »

Toujours sur Twitter, décidément son moyen favori de communiquer, Gunn nie le fait qu’il aurait « viré » Gal Gadot de son rôle de Wonder Woman. Si Cavill a perdu son rôle de Superman, pour le moment, si l’avenir de Gadot dans le DCU est incertain après l’annulation de Wonder Woman 3, cela ne veut pas dire que nous ne la reverrons jamais.

« J’ai hâte de voir ce que vous préparez. Cela étant dit, la décision de virer Cavill et Gadot (surtout après qu’ils ont annoncé leur retour) n’inspire pas confiance, » a écrit un fan sur Twitter.

« Je ne sais pas où tu veux en venir que nous avons « viré » Gal, » répondit Gunn. Il laisse ainsi peut-être la porte ouverte à un retour pour Gadot dans un autre projet.

Source : EW, Comic Book / Crédit ©DC