DCU : Supergirl pourrait revenir et James Gunn époustouflé par les castings de Superman Legacy

Sasha Calle de The Flash confirme des discussions pour son retour en Supergirl et James Gunn fait un point sur les auditions de Superman Legacy.

Alors que The Flash est actuellement en salles, le film (qui marche difficilement) a révélé une nouvelle version de Kara Zor-El alias, Supergirl qui pourrait bien devenir une résidente dans le DCU. Son interprète Sasha Calle a déjà exprimé son désir de revenir dans le nouveau DCU en construction et désormais, l’actrice confirme qu’il y a eu des discussions à ce sujet.

S’adressant à USA Today, Calle a confirmé qu’elle avait parlé au co-président de DC Studios, Peter Safran, de son retour. Bien qu’elle ne révèle pas quand elle reviendrait, il est possible que Superman : Legacy soit un retour potentiel avant la production de Supergirl : Woman of Tomorrow. « J’espère continuer à jouer Supergirl », a déclaré Calle au journal. « Je l’aime si profondément et je me sens tellement liée à elle. »

Calle a déjà mentionné qu’elle était enthousiasmée par les perspectives d’apparaître dans un film comme Woman of Tomorrow. Elle a même prononcé le nom du comic sur lequel l’histoire est basée comme source d’inspiration pour son interprétation du personnage.

« J’espère continuer à jouer Supergirl. Je l’aime profondément ! Et je pense que [The Flash] est vraiment une piste vers une plus grande histoire pour elle », a confié Calle à Entertainment Weekly. « Nous n’avons pas vraiment l’occasion d’expérimenter beaucoup. J’ai l’impression que c’est une piste vers une plus grande histoire. Supergirl: Woman of Tomorrow, de Tom King, est une bande dessinée incroyable. J’adore ça. Je pense que c’est tellement cool. Alors oui, j’espère continuer. J’espère bien continuer à jouer Supergirl. »

Ailleurs, James Gunn continue de teaser Superman Legacy et en particulier les castings qui se déroulent actuellement. Si Gunn reste encore muet sur les acteurs qui ont passé les essais pour le rôle, il ne tarit pas d’éloges sur leur performance.

Dans un récent post sur Bluesky social, Gunn a écrit : « Incroyable week-end d’auditions pour Superman : Legacy. Je suis époustouflé par certains de ces acteurs, parmi les meilleurs que j’ai jamais vus ou avec lesquels j’ai travaillé. »

Selon DC Studios, Superman: Legacy raconte l’histoire du voyage de Superman qui tente de réconcilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine en tant que Clark Kent de Smallville, Kansas. Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et de la vie à l’américaine, guidé par la gentillesse humaine dans un monde qui considère la gentillesse comme démodée.

On attend donc toujours de savoir qui décrochera le rôle tant convoité de Superman et voir si Sasha Calle restera attachée au rôle de Supergirl à l’avenir.

Crédit ©DC/Warner Bros / Source : ComicBook