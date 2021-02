The Flash : Le film trouve sa Supergirl avec Sasha Calle

Sasha Calle sera Supergirl dans le film The Flash. Elle devient la première latina a incarner le rôle de la super-héroïne.

DC a trouvé sa nouvelle Supergirl. La jeune Sasha Calle rejoint le DCEU et devient ainsi la première femme latina à incarner ce personnage emblématique. C’est Andy Muschietti le réalisateur du film The Flash, qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Après un long processus de casting (plus de 400 actrices ont auditionné) Muschietti a révélé la nouvelle en publiant une vidéo du moment où il annonce à Calle qu’elle avait obtenu le rôle. Clairement, l’actrice est émue aux larmes et n’en revient pas d’avoir décroché le rôle.

Sacha Calle a été nommée l’année dernière aux Daytime Emmy Award pour la meilleure jeune actrice dans une série dramatique pour son interprétation de Lola Rosales dans Les Feux de l’Amour. Elle a également joué dans la web série Socialally Awkward.

Melissa Benoist joue actuellement le personnage dans la série de la CW Supergirl qui se terminera avec la saison 6 cette année.

SachaCalle rejoint Ezra Miller, Billy Crudup, Ben Affleck et Michael Keaton qui sont tous à l’affiche du film. Ray Fisher devait reprendra son rôle de Cyborg pour le film, mais ce ne sera finalement pas le cas, il a été exclu du film à cause des contentieux entre l’acteur et les studios..

The Flash s’inspirera de l’arc des comics The Flashpoint Paradox, qui voit le Speedster voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu, ce qui modifie la timeline. Le film devrait tirer avantage du multiverse et ouvrir les horizons du DCEU.

The Flash est toujours prévu pour une sortie le 2 novembre 2022.

