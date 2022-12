Avatar 2 : D’ores et déjà un succès au Box-office 5 jours après sa sortie

Les chiffres du box-office mondial et français pour Avatar : La Voie De L’eau sont inédits pour moins d’une semaine d’exploitation pour un film et une suite.

On aurait pu se dire que faire une suite 13 ans après un premier film n’assurerait pas essentiellement un succès. Sauf si on s’appelle James Cameron et que cette suite vient succéder au film le plus lucratif de tous les temps : Avatar

Avatar la voie de l’eau a visiblement attiré du monde en salle, à l’heure où les usages du public changent, avec la VOD et les divers services de streaming, surtout après avoir déserté les salles en 2020 et 2021 à cause du COVID.

Pourtant, au box office mondial, le film enregistre 434,5 millions de dollars de recettes en seulement 5 jours, avec 134 millions rien que pour les USA, le Canada et le Mexique, lui qui a couté entre 350 et 400 millions de dollars. Avatar : La Voie De L’eau peut d’ores et déjà se targuer d’être un nouveau succès pour son réalisateur et pour ses studios ( 20th Century Fox, ou Disney c’est comme on veut), alors que beaucoup doutaient de cette suite.

Des chiffres au Box-office mondial inédits en moins d’une semaine d’exploitation, à l’heure où beaucoup disaient que la pandémie a lancé la mort des salles obscures. En France le public n’a pas hésité, comme dans le monde entier, à montrer qu’il se déplaçait en salle pour des films évènements comme Avatar 2, puisqu’on enregistre près de 1,9 millions de spectateurs depuis sa sortie.

Alors que la 3D avait disparu des salles, la majorité des spectateurs d’ Avatar : La Voie De L’eau n’ont pas hésité à remettre les lunettes puisque 2/3 de ces entrées se sont faites dans des salles proposant une projection en 3D HDR et HFR, ainsi que Dolby Vision pour certaines, histoire de profiter du film tel que le réalisateur le voulait.

James Cameron prouve une fois de plus au monde entier que pour attirer les spectateurs en salle, il faut non seulement proposer un film qui les attire, mais aussi une véritable expérience, comme dans Avatar : La Voie De L’eau avec ses prouesses technologiques, notamment à l’heure du streaming.

Avatar : La Voie De L’eau est à voir en salles depuis mercredi dernier.

