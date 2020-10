The Batman : Wonder Woman et Superman sur le tournage…enfin presque

Deux personnes en costume de Wonder Woman et Superman ont été aperçues sur le tournage de The Batman.

Une nouvelle photo du tournage de The Batman a fait surface sur la toile. Sur celle-ci, ont peut voir deux personnes habillées en Superman et Wonder Woman. Selon la rumeur, les personnages ne sont pas littéralement dans le film, ce serait simplement une scène d’une fête d’Halloween.

Ces photos soulèvent de nombreuses questions sur l’état de l’univers DC que The Batman va dépeindre. Alors que le réalisateur Matt Reeves a pris soin de souligner que son film sera séparé du reste du DCEU, il semble que The Batman reconnaîtra quand même l’existence de Superman, Wonder Woman et peut-être également d’autres super-héros.

On se demande tout de même si les costumes d’Halloween indiquent que Superman et Wonder Woman existent dans le monde de The Batman ou s’ils sont des personnages fictifs de comics de cet univers. Une approche similaire a été adoptée dans le film Logan, où les X-Men étaient largement considérés comme une équipe mythique qui n’existait que dans les pages des comics.

Dans tous les cas, il semble que le film rendra hommage à Superman et Wonder Woman et en particulier aux versions de Christopher Reeves et Lynda Carter puisque les personnes sur la photos portent les anciens costumes et non ceux de Gal Gadot et Henry Cavill.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est prévu dans les salles de cinéma pour mars 2022.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros/DR