Blue Beetle : Quel avenir pour Jaime Reyes dans le DCU de James Gunn ?

Après la scène post-générique de Blue Beetle, quelle est la prochaine étape pour Jaime Reyes dans le DCU ? Spoilers.

Le film DC Blue Beetle, qui a été développé sous la houlette de l’ancienne direction de DC, vient tout juste de sortir dans les salles de cinéma. Le film introduit un tout nouveau héros dans l’univers alors que James Gunn et Peter Safran viennent de reprendre les rênes de la branche DC Studios de Warner Bros.

Une des grandes questions que les fans se posent est de savoir si Jaime Reyes (Xolo Maridueña) alias Blue Beetle aura un avenir dans l’univers que construisent Gunn et Safran sachant que la majorité du DCU est en plein reboot. Avant la sortie du film, Gunn avait assuré que Jaime reviendra dans l’univers DC. Il n’est pas entré dans les détails mais la fin du film semble confirmer que la porte reste ouverte pour un retour du personnage.

Ce qui reste incertain, c’est si Blue Beetle fait partie ou non du canon de l’univers de James Gunn, sachant qu’il sera officiellement lancé avec Superman Legacy. Il est alors possible que Blue Beetle soit une histoire « Elseworlds » a savoir une histoire indépendante, en dehors du canon DCU, l’image du Joker de Todd Philips et du Batman de Matt Reeves.

Avec le retour de Blue Beetle confirmé, où et quand cela se produira dans l’univers DC est ouvert au débat. La fin de Blue Beetle ne taquine pas directement quand le public reverra Jaime Reyes, mais il y a 10 films et séries à venir de DC Universe à considérer. Evidemment, Blue Beetle n’entre pas nécessairement dans le cadre ou le ton de certains projets, cela dit, il est possible que Superman : Legacy inclue Blue Beetle dans un petit rôle. Il pourrait aussi avoir du sens pour Booster Gold ou le projet Green Lanterns selon leur évolution. Il est même possible que Blue Beetle 2 soit la prochaine fois que le public revoit Jaime.

Un gros indice sur quoi et qui pourrait être présent dans Blue Beetle 2 vient de la scène post-générique de Blue Beetle. Le teasing confirme que Ted Kord est vivant malgré sa disparition il y a 15 ans, alors qu’il envoie un message via son ordinateur. Cela place directement Ted Kord dans Blue Beetle 2, permettant à Jennifer et à son père de se réunir. Cela signifie également que Ted pourrait devenir un mentor pour Jaime Reyes, comme il l’a parfois été dans les comics. Après la mort de son père, Jaime pourrait avoir besoin d’un nouveau modèle masculin qui pourrait également l’aider à le guider dans son voyage de super-héros.

L’un des moments clés de la fin de Blue Beetle survient lorsque Jaime Reyes accepte qu’être Blue Beetle est son véritable but dans la vie. En tant qu’histoire d’origine, le film se concentre fortement sur les avantages et les inconvénients d’être un super-héros et sur la façon dont les pouvoirs de Blue Beetle changent la vie de Jaime.

Il ne fait aucun doute qu’à la fin, Jaime a accepté qu’il est censé être Blue Beetle, ce qui aide à établir qu’il peut avoir un avenir en tant que super-héros. Cela signifie que Blue Beetle 2 peut commencer avec Jaime pleinement établi et engagé à être un super-héros, montrant comment il a continué à évoluer.

Blue Beetle est actuellement dans les salles.

Crédit ©DC Studios/Warner Bros