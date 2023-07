Sentinelle : Jonathan Cohen est flic et chanteur dans le film Prime Video (teaser)

Découvrez un premier teaser pour la comédie Sentinelle de Prime Video avec Jonathan Cohen en flic le jour et chanteur de charme à ses heures perdues.

Prime Video a dévoilé aujourd’hui le teaser de sa nouvelle comédie Original Sentinelle, co-réalisée par Hugo Benamozig et David Caviglioli (Terrible Jungle), avec Jonathan Cohen (La Flamme) dans le rôle-titre.

François Sentinelle mène une double vie. Le jour, il est le flic le plus médiatique de l’Île de la Réunion, connu pour ses méthodes musclées et ses chemises à fleur, poursuivant les criminels à bord de son célèbre Defender jaune. Mais en dehors des heures de service (et bien souvent pendant), Sentinelle a un autre métier : chanteur de charme. Tous les Réunionnais ont dansé sur « Le Kiki », son tube de jeunesse aujourd’hui un peu embarrassant.

Depuis quinze ans, il essaye de renouer avec le succès en préparant un nouvel album… sans succès. Mais entre la police et la musique, Sentinelle ne veut pas choisir. Alors qu’il reste affairé à ses concerts et la sortie de son album, une vague de crimes violents secoue l’île et une figure de l’élite locale est kidnappée. Pour n’importe quel flic, ce serait l’affaire d’une vie. Mais Sentinelle, tout à sa musique, n’a pas vraiment la tête à enquêter.

Les comédiens Raphaël Quenard (Chien de la Casse), Emmanuelle Bercot (Le Bal des Folles), Gustave Kervern (Murder Party), et Ramzy Bedia (Medellín), complètent la distribution.

Co-scénarisé par Hugo Benamozig et David Caviglioli, le film est produit par 22h22 (Léonard Glowinski) et Les Films entre 2 et 4 (Benjamin Bellecour et Jonathan Cohen).

Sentinelle sera lancé exclusivement sur Prime Video le 8 septembre 2023.

Sentinelle – Teaser

Crédit ©Prime Video