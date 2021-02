Justice League Mortal : Le film de George Miller aurait été « un délire »

Jay Baruchel, qui aurait dû jouer Maxwell Lord dans Justice League Mortal dit que le film de George Miller aurait été « un délire ».

Parmi les films DC qui n’ont finalement jamais vu le jour, il y a Justice League Mortal qui aurait dû être réalisé par George Miller, le génie derrière Mad Max. Jay Baruchel avait été casté dans le rôle du méchant Maxwell Lord, un personnage récemment exploré dans Wonder Woman 1984, joué par Pedro Pascal.

Dans une récente interview avec Variety, on a demandé à Jay Baruchel en quoi sa version de Lord aurait été différente de celle de Pascal. Baruchel a admis qu’il n’avait pas encore vu Wonder Woman 1984, mais il a parlé de son expérience et de son temps passé avec Miller.

« Je n’ai pas vu [Wonder Woman 1984]. Je sais que le personnage est dedans, donc je ne peux pas parler de ce qu’ils ont fait par rapport à ce que nous allions faire. Je peux parler du putain de délire qu’aurait été Justice League: Mortal de George Miller, » confie l’acteur.

Il ajoute : « J’ai seulement passé dix minutes à parler comédie, mais mon séjour en Australie avec lui est tout ce que j’adore dans ce métier. Il l’a traité comme une pièce de théâtre. Nous l’avons travaillé. C’était un vrai plateau dramaturge. »

Apparemment, c’était une véritable expérience artistique : « C’était de l’art pour l’art. George est l’un des cinéastes les plus importants de tous les temps et une des raisons pour lesquelles je voulais être réalisateur était [Mad Max:] Road Warrior. Je n’ai aucune idée de ce qu’ils ont fait dans le nouveau, mais dans le nôtre, nous avons eu de la psychokinésie et du sang qui sortait de mes conduits lacrymaux et tout un tas de merde folle et cool qui aurait été une explosion à faire. Nous peignions avec des couleurs d’opéra assez vives. »

Le projet Justice League Mortal a été conçu en 2007. À l’époque, Batman était joué par Christian Bale et Brandon Routh était encore Superman. Après ça, Warner Bros a tenté de relancer le projet avec de nouveaux acteurs. D.J. Cotrona (Superman), Armie Hammer (Batman), Megan Gale ( Wonder Woman), Teresa Palmer (Talia al Ghul), l’artiste hip hop et producteur Common (John Stewart / Green Lantern) et Adam Brody (The Flash / Barry Allen) étaient tous castes pour le film.

Clairement, le projet était ambitieux et n’aurait ressemblé à rien d’autre du genre. Mais le succès de The Dark Knight de Christopher Nolan a changé la donne et la direction de la franchise avec un Batman différent.

Source : Variety / Crédit ©DR