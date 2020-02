Sonic, le Film : Concept art avec Chris Evans dans le rôle de Tom

Découvrez un concept art du film Sonic avec Chris Evans dans le rôle de Tom et l’ancienne version du hérisson.

Depuis sa sortie en salle, le film Sonic s’en tire plutôt bien au box office. C’est assez incroyable quand on repense aux premières réactions quand le premier trailer a été dévoilé l’année dernière. La production a dû refaire le design de Sonic après les réactions horrifiées des internautes.

Dans le film, James Marsden joue le personnage de Tom mais avant qu’il ne décroche le rôle, il semble que la production avait un autre acteur en tête : Chris Evans. En effet, un concept art d’origine a fait surface et montre l’acteur auprès de l’ancien design de Sonic.

Une personne nommée Marx Pan a dévoilé le concept sur Twitter : « #SonicMovie J’ai trouvé ce concept art d’un artiste qui a travaillé avec Jeff Folwer au début de 2018, montrant le Sonic original du film combattant aux côtés de Chris Evans en tant que Tom, il a également publié plusieurs œuvres d’art sur Weibo. »

#SonicMovie I found this concept art from an artist who worked with Jeff Folwer in early 2018, showing the original movie Sonic fighting alongside Chris Evans as Tom, he also posted several pieces of art in Weibo: https://t.co/i4p3xMY8zc pic.twitter.com/Zu7dxVWYHZ

— Marx Pan (@rescuetails) February 15, 2020