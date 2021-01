Matrix 4 : HBO Max tease un titre et un logo

Un teaser pour les projets à venir de HBO Max dévoile un logo et un titre pour le film Matrix 4.

Warner Bros. a révélé le titre et le logo officiels de The Matrix 4 dans une nouvelle bande-annonce teasant les films qui seront présentés en première sur HBO Max en 2021. Publié sur Twitter, le clip de 30 secondes présentait des extraits de plusieurs films de Warner Bros. qui sortiront simultanément dans les salles et sur HBO Max cette année.

Parmi les films on trouve notamment Suicide Squad, Dune, The Conjuring: The Devil Made Me Do It et Space Jam: A New Legacy. Vers la fin du teaser, un fond blanc est montré avec le mot «Matrix» écrit dans une police noire nette, indiquant qu’il s’agirait du titre du quatrième film de la saga Matrix.

This year, the biggest Warner Bros. premieres are coming to theaters and streaming on @HBOMax the exact same day. What movie are you most excited for? pic.twitter.com/el9mVnI9pN — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) January 16, 2021

Lana Wachowski semble avoir choisi la simplicité pour la suite de sa franchise, un peu comme les derniers films Halloween et Candyman qui reprennent les titres des premiers volets, même si techniquement, ce sont des suites. Evidemment, d’ici la sortie du film, le titre peut être modifié.

Bien que les détails spécifiques concernant l’intrigue de ce quatrième film Matrix continuent de rester un mystère, on pense qu’il s’agit d’une continuation après les événements de The Matrix Revolutions sorti en 2003.

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick et Yahya Abdul-Mateen II ont aussi rejoint le film.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix est prévu pour le mois de décembre 2021.

Source : CBR / Crédit ©Warner Bros