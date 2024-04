Superman : James Gunn trouve sa Martha Kent

Neva Howell incarnera Martha Kent dans le film Superman de James Gunn.

Après l’annonce du casting de Pruitt Taylor Vince dans le rôle de Jonathan Kent, c’est au tour de Martha Kent d’être castée dans le film Superman de James Gunn. C’est Neva Howell (Logan Lucky) qui incarnera la mère adoptive de Clark Kent.

Howell succède à Phyllis Thaxter qui a joué Martha Kent en live-action par dans Superman: The Movie de 1978, Eva Marie Saint dans Superman Returns de 2006 et Diane Lane dans Man of Steel de 2013.

Les actrices qui ont joué Marthan sur le petit écran incluent Frances Morris (Les Aventures de Superman), Salome Jens (Superboy), K Callan (Lois & Clark : Les nouvelles aventures de Superman), Annette O’Toole (Smallville), Sarah Deakins. (Titans) et Michele Scarabelli (Superman et Lois).

L’ensemble comprend David Corenswet dans le rôle de Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor, Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi dans le rôle de Mister Terrific, Anthony Carrigan dans le rôle de Rex Mason/Metamorpho, María Gabriela de Faría dans le rôle d’Angela Spica/The Engineer, Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen et Sara Sampaio incarnera Eve Teschmaster. Miriam Shor est également au casting du film dans un rôle inconnu.

Superman est le premier film des studios DC qui sortira sous la direction de James Gunn et Peter Safran. Il fait partie de la première phase intitulée « Dieux et monstres ».

Actuellement en pleine production à Atlanta, le nouveau Superman est prévu pour une sortie dans les salles le 11 juillet 2025 en France.

Source : The Wrap / Crédit ©DR/DC