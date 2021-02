Black Adam : Le film recrute Marwan Kenzari alias Jafar dans Aladdin

Marwan Kenzari, connu pour son rôle de Jafar dans Aladdin, rejoint le casting du film Black Adam.

Le film DC Black Adam recrute un nouvel acteur. Marwan Kenzari, connu pour son rôle de Jafar dans Aladdin, est annoncé dans un rôle pour le moment inconnu. Il rejoint ainsi Dwayne « The Rock » Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi et Quintessa Swindell.

Sur les réseaux sociaux, en partageant un article qui annonçait la nouvelle, Johnson écrit : « Bienvenue à Marwan Kenzari chez BLACK ADAM. Il apporte un poids et une compétence réels et il sera cette force dont notre histoire a besoin. »

Welcome Marwan Kenzari to BLACK ADAM. He brings a real weight and skill and will be that force our story needs. #blackadam⚡️https://t.co/ZpOSaI49Au

— Dwayne Johnson (@TheRock) February 17, 2021