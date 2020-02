Marvel : Venom 2 et Morbius connectés à Spider-Man 3 et au MCU (image)

Une nouvelle image confirme la connexion du film Morbius à Venom 2, à Spider-Man et au MCU.

La bande-annonce de Morbius avait dévoilé une connexion à Spider-Man et de ce fait, au MCU. Cette connexion se confirme une nouvelle fois via une image qui a fait surface sur la toile.

Le film de vampire Morbius est actuellement en plein reshoots à Los Angeles et une image « a fui » sur la toile. Une publicité pour le Daily Bugle sur un bus a été aperçue et elle révèle que Spider-Man a disparu. Cela connecte ainsi le film directement au MCU.

Cette pub dit aussi que Cletus Kasady (Woody Harrelson), personnage de Venom, est en fuite. Cela lie ainsi Morbius à Venom 2. Cette nouvelle image confirme bien que les films de Sony font partie du MCU. Il n’y a plus vraiment de doute.

Cela arrive un mois après la bande-annonce qui contenait des easter eggs de Spider-Man et surtout la présence de Michael Keaton qui incarne Adrian Toomes alias Vulture dans Spider-Man Homecoming.

Notez que cette image fait partie d’une campagne virale bien orchestrée par Sony puisqu’elle provient d’une story du compte Instagram de Flash Thompson, le personnage de Spider-Man Far From Home, fan N°1 auto-proclamée de l’homme araignée.

Venom 2 est actuellement en production et Spider-Man 3 commencera bientôt son tournage. Ce film est prévu en salle pour l’année prochaine. Pour le moment, in ne sait toujours pas si Spider-Man apparaitra ou non dans Venom 2 mais la rumeur circule.

Réalisé par Daniel Espinosa, Morbius sortira le 5 août au cinéma.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel/Sony