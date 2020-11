Justice League : Pourquoi Zack Snyder voulait finir son film

Zack Snyder révèle la raison personnelle qui l’a poussé à finir sa version de Justice League.

Après une campagne de fans des plus passionnée, les partisans de longue date du réalisateur Zack Snyder vont enfin voir sa version du film Justice League avec le fameux « Snyder Cut » qui sortira sur HBO Max l’année prochaine.

Après avoir quitté la production du film de super-héros en 2017 à la suite d’une tragédie familiale, Snyder a maintenant révélé la principale raison pour laquelle il voulait revenir pour raconter son histoire. Il souhaitait tenir la promesse qu’il avait faite à la distribution du film.

Il confie : «(…) Et j’ai l’impression que lorsque cette opportunité est arrivée et m’est venue, j’ai reçu cet appel. Toby Emmerich m’a appelé pour me dire « Hé, est-ce que tu serais intéressé à faire ce truc ? » et c’était franchement choquant. Je n’étais pas prêt, mais en y réfléchissant, l’une des grandes choses qui m’a amené à dire « très bien » à cet énorme travail, c’est fou, mais c’est cet engagement que j’ai pris envers ces acteurs à propos de terminer ça. Laissez-moi le remettre sur pied. Permettez-moi d’honorer ce dont nous avons parlé de créer. Parce que je n’ai jamais vu le résultat en salles de Justice League, mais je peux seulement imaginer que ce n’est pas ce dont nous avons parlé. »

Malgré les reshoots qui n’ajouteront que 5 minutes de nouvelles images, le Snyder Cut apportera beaucoup de changements par rapport à ce que les fans ont vu sur grand écran. Le film devrait verra Joe Manganiello reprendre le rôle de Deathstroke, l’arrivée de Ray Porter en tant que Darkseid, Harry Lennix en Martian Manhunter et même le retour de Jared Leto de Suicide Squad en tant que Joker.

Un nouveau trailer devrait être dévoilé aujourd’hui.

Le Snyder Cut est prévu pour une sortie en 2021 sur HBO Max. Pour le moment, il n’y a as de distributeur français.

Source : Beyond The Trailer / Crédit ©Warner Bros