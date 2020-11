Black Widow : O-T Fagbenle tease une romance entre son personnage et Natasha

Natasha Romanoff devrait avoir un intérêt amoureux dans le film Black Widow.

Black Widow aurait dû sortir cette année mais à cause de la pandémie de COVID-19, il a été repoussé au printemps 2021. Cela n’empêche pas le marketing du film de continuer, notamment avec la sortie d’un livre Marvel Studios’ Black Widow: The Official Movie Special Book, qui recueille des interviews des acteurs et révèle des informations sur le film.

Dans cet ouvrage, l’acteur O-T Fagbenle, qui joue un nouveau personnage nommé « Mason », a révélé quelques faits intéressants concernant son rôle : « Mason est un chercheur pour les personnes qui ne sont pas vraiment affiliées aux armées, comme les personnes qui font partie de l’underworld. Il peut également trouver tout ce dont vous avez besoin. »

« Il a eu une relation en faisant ce travail pour Black Widow, et ils ont une sorte de feeling. Il y a un sentiment que leur relation est plus que purement liée au travail, donc ça fait partie. »

La vie amoureuse de Natasha dans le MCU n’a jamais été complètement explorée. Le seul intérêt amoureux qui a failli devenir sérieux était sa relation avec Bruce Banner, mais leur amour n’a jamais vraiment fleuri. On attend ainsi de voir quelle sera cette relation avec Mason, surtout que Bruce doit être dans un coin de sa tête à ce stade.

« L’histoire de Mason commence lorsque Natasha tente de s’échapper et qu’elle a besoin d’un endroit pour se cacher. Alors on traîne un peu ensemble. Et plus tard, quand elle a des ennuis, elle m’appelle à nouveau. Je l’aide. Si vous avez besoin d’un hélicoptère, je suis le gars à demander, et chaque fois qu’elle a des ennuis, elle m’appelle … »

Il ajoute : « Mason est le gars que vous voulez de votre côté si vous vous retrouvez au pied du mur. Natasha profite clairement des opportunités qui s’offrent à elle pour qu’il lui fournisse certaines choses – elle ne paie jamais vraiment en espèces et elle n’a pas de crédit non plus. Elle a toujours dit: «Ouais, mets-le sur ma note». C’est une note assez long maintenant ! Je suis généreux. »

On notera que Mason n’est pas un personnage qui est cité dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame, deux films qui se déroulent après les événements de Black Widow.

Au casting : Scarlett Johansson ( Natasha Romanoff / Black Widow), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian), O-T Fagbenle (Rick Mason) et Rachel Weisz (Melina).

Réalisé par Cate Shortland, Black Widow devrait arriver en salles le 5 mai 2021.

Source ; Movieweb et ScreenRant / Crédit ©Marvel Studios