Spider-Man 3 No Way Home : Une fuite montre le retour d’un autre méchant !

Rhino, aperçu dans The Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield devrait apparaître aussi dans Spider-Man No Way Home

Les rumeurs continuent encore et toujours de pleuvoir à deux mois de la sorties de Spider-Man : No way home.

En effet, après avoir découvert de multiples fuites en images – depuis disparues des interwebs à la demande de sony – révélant la présence des Spider-Man d’Andrew Garfield et Tobey Maguire dans Spider-Man : No way home, alors qu’on ne les voit pas dans la bande annonce, voici une nouvelle qui pourrait continuer à mettre de l’eau au moulins de ceux qui sont certains que No way home offrira bien 3 (super) héros pour le prix d’un.

Cette même bande annonce de Spider-Man 3, qui propose le retour des méchants iconiques des précédentes itérations de la franchise Spider Man de Sam Raimi et Marc Webb au cinéma. Voici un nouveau leak qui cette fois ci concerne les antagonistes de cette nouvelle intrigue autour du Spider-Man.

Une fuite qui viendrait des studios en charge des effets spéciaux dans laquelle on peut voir de loin un autre méchant iconique de l’univers du Spider-Man d’Andrew Garfield : Rhino.

Si l’on voit que brièvement Rhino dans The Amazing Spider-Man 2, il était dit que ce dernier ne figurerait pas dans Spider-Man 3. L’acteur lui-même avait exprimé cet été le regret de ne pas avoir été invité sur le film.

Pourtant cette nouvelle fuite montrerait bien Rhino aux côtés du Bouffon Vert. Un Bouffon Vert incarné par Willem Dafoe qui est bien annoncé au casting du film, et a bien été vu aux côtés d’Electro ( Jaimie Foxx) lui aussi certain d’apparaitre dans cet opus.

Un photo à voir ci-dessous, qui même si très sombre, laisse bien voir la silhouette de Rhino.

New leak, the department and account helpers informed me that this photo is real. RHINO AND GREEN GOBLIN! #SpiderManNoWayHome #SpiderManNoWayHomeleak pic.twitter.com/Q2TYPxUAqS — Spider-Man-Fan Leaks (@leaksspider1) October 12, 2021

Un présence dans Spider-Man : No way home qui fait sens, fuite ou non, puisque cet opus se veut une réunions de trois franchises Spider-Man pour n’en faire qu’une avec le MCU. La logique voudrait que tous les antagonistes des Spider-Man soient donc présents dans ce multivers qui s’entrechoque.

Un film inspiré du Multivers, qui vient, selon Tom Holland, sonner la fin d’une franchise. La dernières partie d’une trilogie qui n’exclut pas le retour de Tom Holland en Spider-Man, mais qui, selon ce dernier, marque la fin du temps de la jeunesse insouciante et de l’adolescence pour l’homme araignée.

Pour savoir si Rhino sera bien de la partie dans Spider-Man : No way home, et si cette photo est bien une véritable fuite du film, il faudra attendre la sortie de ce dernier le 15 décembre 2021.

Crédit photos : ©DR/Sony