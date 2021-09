Spider-Man No Way Home : Andrew Garfield nie nerveusement, Tobey Maguire est zen

Andrew Garfield dit que les fans qui espèrent le voir dans Spider-Man No Way Home seront déçus tandis que Tobey Maguire ne nierait pas vraiment.

Andrew Garfield n’a pas fini de nier sa présence dans Spider-Man No Way Home. Depuis des mois, la rumeur persiste sur la participation d’Andrew Garfield et Tobey Maguire à Spider-Man No Way Home aux côtés de Tom Holland. Une vidéo aurait même fait surface montrant Garfield sur le tournage.

Alors que Garfield est en promo pour deux films (The Eyes of Tammy Faye et Tick, Tick…Boom!), il continue d’être interroger sur la rumeur qui l’annonce dans le prochain Spider-Man. Et clairement il ne sait plus quoi dire pour nier et répète que les fans qui espèrent seront déçus.

Dans une interview à Newsweek, il dit qu’il ne peut rien y faire à ce stade car les gens sont convaincus : « Que puis-je faire ? Je dois laisser les gens être déçus. C’est une grande partie de mon rétablissement dans ma vie, je dois permettre aux gens d’avoir leurs propres sentiments, je ne peux pas atténuer ou contrôler l’expérience de quelqu’un d’autre. C’est ma façon de faire. Donc s’ils veulent créer une attente pour eux-mêmes. C’est leur choix. »

Les réponses de Garfield à ce sujet semblent assez nerveuses à chaque fois, on pourrait croire qu’il en a marre d’être interrogé dessus mais Garfield est très compréhensible : « Je comprends. Je pense que c’est amusant pour les gens de deviner les choses, alors je comprends parfaitement. Je comprends pleinement. »

Du côté de Tobey Maguire, sa réaction aux rumeurs est bien plus détendue. Selon un fan qui a croisé Maguire, l’acteur lui aurait quasiment confirmé qu’il était dans le film avec un sourire et un clin d’œil. Evidemment, c’est loin d’être une preuve, mais si Maguire a répondu de cette façon, il y a peut-être un fond de vérité sur la présence des deux anciennes versions de Spider-Man.

Love how Andrew Garfield is scared shitless of the Marvel Studios snipers to the point where it’s super obvious he’s in it.

Meanwhile Tobey Maguire is out here basically telling random strangers he’s in NWH 💀 pic.twitter.com/dBJQadEczh

— Hernandy (International Era) (@Pollos_Hernandy) September 11, 2021