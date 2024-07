Umbrella Academy saison 4 : Ben est la clé dans la dernière mission (trailer)

Nouveau trailer pour la saison finale de Umbrella Academy qui voit la famille Hargreeves en dernière mission pour sauver le monde.

Le voyage des frères et sœurs Hargreeves touche à sa fin dans la quatrième et dernière saison de The Umbrella Academy. Netflix a publié la bande-annonce finale de la série sur le voyage dans le temps, qui nous donne également un aperçu du personnage de Nick Offerman dans le rôle du Dr Gene Thibedeau.

Apparemment, selon le Dr Thibedeau « le garçon aux tentacules », alias Ben, sera la clé pour déchiffrer toutes les temporalités. Il devrait être au centre de la saison. Le monde est encore à deux doigts d’imploser et notre famille favorite va devoir à nouveau arrêter le pire.

Synopsis : Les Hargreeves se sont dispersés après la confrontation décisive à l’Hôtel Oblivion qui a conduit à une réinitialisation complète de leur chronologie. Dépouillés de leurs pouvoirs, chacun doit se débrouiller seul et trouver une nouvelle normalité – avec des degrés de réussite très variables. Pourtant, les pièges de leur étrange nouveau monde s’avèrent trop difficiles à ignorer très longtemps. Leur père Reginald, bien vivant, est sorti de l’ombre et est devenu connu, supervisant un empire commercial puissant et néfaste.

Une mystérieuse association connue sous le nom de The Keepers organise des réunions clandestines, croyant que la réalité dans laquelle ils vivent est un mensonge et qu’un grand règlement des comptes approche. Alors que ces étranges nouvelles forces conspirent autour d’elles, l’Umbrella Academy doit se réunir une dernière fois – et risquer de bouleverser la paix fragile pour laquelle elle a tant enduré – pour enfin arranger les choses.

Emmy Raver-Lampman (Allison), Elliot Page (Viktor), Tom Hopper (Luther), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Five), David Castañeda (Diego), Justin H. Min (Sparrow Ben) et Ritu Arya dans le rôle de Lila sons tous de retour pour cette saison finale.

Cette saison accueillera également de nouveaux personnages pour le moins mystérieux : les Drs. Jean et Gene Thibedeau, joués par le vrai couple dans la vie Megan Mullally (Will & Grace) et Nick Offerman (The Last Of Us). Pour une raison quelconque, les professeurs d’Université sont très intéressés par une cassette VHS de l’un des films d’Allison. David Cross (Arrested Development) rejoindra également le groupe pour la nouvelle saison.

Umbrella Academy revient le 8 aout pour sa saison finale sur Netflix.

Umbrella Academy saison 4 – Bande-annonce officielle VF

Umbrella Academy saison 4 – Bande-annonce officielle VO