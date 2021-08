Spider-Man No Way Home : Des visages familiers se dévoilent dans la bande-annonce !

La bande-annonce de Spider-Man No Way Home est enfin là et elle dévoile quelques visages familiers.

Hier, le trailer de Spider-Man No Way Home a fui sur la toile, mais il a rapidement disparu avant de réapparaitre officiellement. Marvel Studios et Sony Pictures ont en effet finalement dévoilé la première bande-annonce tant attendue de ce troisième volet de Spider-Man qui voit Peter Parker dans une position difficile.

Souvenez-vous, à la fin du film précédent Spider-Man Far From Home, l’identité de l’Homme Araignée a été dévoilée à cause de Mysterio. La bande-annonce montre que tout le monde pense que Peter est responsable de la mort de Mysterio et Peter va se tourner vers Stephen Strange pour l’aider à régler son problème, mais les choses vont vite déraper.

Comme les fans s’en doutaient depuis un moment, le film va s’engouffrer dans le Multivers et des éléments des films avec Tobey Maguire et Andrew Garfield vont se retrouver dans l’univers de Tom Holland. On peut ainsi découvrir la présence d’Alfred Molina en Doctor Octopus et Willem Dafoe en Green Goblin.

Peter demande à Strange de jeter un sort pour changer la réalité et faire comme si son identité n’avait jamais été révélée. Le sorcier Wong (Benedict Wong) les met en garde contre cela, disant que c’est trop risqué, et surprise – il s’avère qu’il a raison !

Le sort de Strange, a évidemment des conséquences inattendues, ramenant plusieurs méchants familiers dans le giron : nous voyons le retour de Doc Ock (Molina) de Spider-Man 2 de 2004 et nous entendons également la voix sinistre de Green Goblin (Dafoe), alors que l’une des bombes familières de Goblin rebondit sur l’écran. Dafoe a joué dans le Spider-Man original de 2002. Il y a aussi un bref aperçu de ce qui semble être Electro de Jamie Foxx, reprenant son rôle de The Amazing Spider-Man 2 de 2014.

Pour le moment, aucun signe des deux Spider-Men précédents, mais sachant que des personnages de leurs univers respectifs sont présents, ils ne doivent pas être très loin surtout si le Multivers s’est effondré.

Synopsis officiel : Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Dans le casting, on trouve également les retours de Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei et Jon Favreau.

Réalisé par Jon Watts, Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre 2021.

Spider-Man No Way Home – Bande-annonce VF

Spider-Man No Way Home – Bande-annonce VOST