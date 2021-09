Spider-Man No Way Home : Sony aurait confirmé un gros spoiler par accident

Sony aurait confirmé un gros spoiler par accident pour Spider-Man No Way Home en stipulant une violation de droit d’auteur à cause d’un leak. Spoilers possibles.

Est-ce que Sony a accidentellement confirmé ce qui est désormais connu sur « le secret le moins bien gardé d’Hollywood » ? A ce stade ce n’est plus vraiment un spoiler et ce n’est pas non plus officiel, mais si vous souhaitez ne rien savoir, vous pouvez toujours revoir le trailer de Spider-Man No Way Home.

Depuis des mois, il se murmure que le film Spider-Man No Way Home va faire revenir les versions précédentes de Spider-Man, jouées par Tobey Maguire et Andrew Garfield. Plusieurs sources sont assez certaines que c’est bien le cas et des photos auraient même fui sur la toile mais il est possible que ce soient des fakes. Evidemment, nous sommes prudents et nous prenons les choses avec précautions pour ne pas déchanter surtout que tant que le film n’est pas sorti, rien n’est jamais certain à 100%.

Jusqu’à présent, les preuves sur leur présence n’étaient pas très solides mais elles étaient suffisantes pour semer le doute. Mais aujourd’hui une action de Sony et Colombia Pictures a peut-être bel et bien lâché le morceau.

Une des photos qui a fui montrait Maguire et Garfiled en costume sans masque, sur un échafaudage sensé se trouver sur le plateau de tournage de No Way Home mais l’image (à voir ici) est assez floue. Certains pensent que c’est une fausse image mais une nouvelle image d’un autre angle d’Andrew Garfield, quasi sans équivoque, soutient la théorie de sa présence.

Cette photo, postée sur Reddit et Twitter a rapidement été retirée après une réclamation de Sony. Mais évidemment, rien ne disparait jamais et sur cette image, on voit clairement le visage de Garfield. L’intervention de Sony est suspecte et laisse entendre que cette photo est peut-être bien réelle et que ce n’est pas un fake. Le dépôt d’une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur indique que l’image est authentique et que son contenu appartient à Sony. Cela signifie qu’il provient directement d’un membre de la production de Spider-Man. Et si Garfield est dans le film, alors Maguire l’est aussi.

Alors est-ce que tout ça n’est que diversion, où les deux acteurs se trouvent-ils vraiment dans le film ? Ce qui est certain, c’est qu’Alfred Molina reprendra son rôle de Doc Ock, après avoir joué le rôle dans Spider-Man 2 face à Tobey Maguire et Jamie Foxx reviendra également dans le rôle d’Electro, après avoir joué aux côtés d’Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2.

Avec le Multivers qui s’ouvre, tout est possible… Rendez-vous dans les salles en décembre pour avoir la réponse.

Source : BGR/The Direct / Crédit ©Sony