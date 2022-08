Hunger Games La Balade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur : Première image de Rachel Zegler et Tom Blyth

Première image de Rachel Zegler et Tom Blyth dans La Balade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, préquelle de Hunger Games.

Alors que la lauréate aux Oscars Viola Davis a été annoncée cette semaine dans le rôle de la méchante Volumia Gaul, un premier aperçu du film Hunger Games La Balade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur a été dévoilé. On y découvre les deux acteurs principaux Rachel Zegler et Tom Blyth qui incarnent respectivement Lucy Gray Baird et Coriolanus Snow.

Vanity Fair a été le premier à révéler cette image, qui montrent les deux personnages dans une pose de pique-nique romantique – pas du tout ce que nous attendons du futur tyran Snow joué par Donald Sutherland dans la saga principale Hunger Games.

Il est ainsi révélé que le film sera « une histoire d’amour », selon le réalisateur Francis Lawrence qui revient après avoir diriger les trois derniers films de la franchise mère. « C’est ce genre d’histoire d’amour qui se déroule dans un monde différent à une époque différente. Une histoire d’amour très intime, » dit-il à Vanity Fair.

La préquelle se déroule des années avant que Coriolanus Snow (Blyth) ne devienne le féroce président de Panem. Le jeune de 18 ans est le dernier espoir de sa lignée en déclin, une famille autrefois fière qui est tombée en disgrâce dans un Capitole d’après-guerre. Alors que les 10e Hunger Games annuels approchent à grands pas, le jeune Snow est alarmé lorsqu’il est nommé mentor de Lucy Gray Baird (Zegler), tribut féminin du district appauvri 12.

Mais, après que Lucy Gray ait retenu toute l’attention de Panem en chantant pendant une cérémonie, Snow pense qu’il pourrait peut-être renverser la vapeur en leur faveur. Unissant leurs instincts de mise en scène et leur nouveau sens politique, la course contre la montre de Snow et Lucy pour survivre révélera finalement qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent.

Au casting on trouve également Peter Dinklage en tant que créateur involontaire des Hunger Games, Casca Highbottom; Josh Andrés Rivera (West Side Story) dans le rôle de Sejanus Plinth, l’ami de Snow; Hunter Schafer (Euphoria) dans le rôle de la jeune Tigris; ou encore Jason Schwartzman dans le rôle de l’ancêtre de César Flickerman Lucretius « Lucky » Flickerman

Réalisé par Francis Lawrence, Hunger Games La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, sortira en salles le 17 novembre 2023.

Source : Vanity Fair / Crédit ©Murray Close/Lionsgate