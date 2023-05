Mission Impossible 7 Dead Reckoning Partie 1 : Tom Cruise de retour en action (bande-annonce)

Nouvelle bande-annonce pour le film Mission Impossible 7 Dead Reckoning Partie 1 avec Tom Cruise de retour en action.

La bande-annonce officielle de Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Partie 1 a été dévoilée par Paramount Pictures et Ethan Hunt alias Tom Cruise, est de retour pour encore plus d’action.

Réalisé par Christopher McQuarrie, le dernier opus en date de la franchise Mission Impossible trouve Ethan Hunt (Tom Cruise) et son équipe de l’IMF alors qu’ils se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour : traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité entière.

Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu. Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s’engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission – pas même la vie de ceux qu’il aime.

A l’affiche, Tom Cruise est entouré de Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt, Cary Elwes, Mark Gatiss, Indira Varma et Rob Delaney.

Ecrit par Christopher McQuarrie & Erik Jendresen, le nouveau film Mission: Impossible sera dans les salles le 12 juillet prochain.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1 – Bande-annonce VF

Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1 – Bande-annonce VOST