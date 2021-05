Black Widow : Natasha et Yelena dans une course poursuite intense (extrait)

Découvrez un premier extrait pour le film Black Widow avec Yelena et Natasha dans une course poursuite intense.

Alors que le film a enfin une date de sortie pour le mois de juillet, un premier extrait pour Black Widow été dévoilé durant les MTV Movie & TV Awards ce week-end. On y découvre Yelena (Florence Pugh) et Natasha (Scarlett Johansson) dans une course poursuite impressionnante.

Les deux femmes sont en voiture et se font poursuive par quelqu’un en moto. La scène d’action est plutôt bien orchestrée et la cascade avec la portière de la voiture est vraiment cool.

Dans Black Widow, le nouveau thriller d’espionnage explosif des studios Marvel, Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Scarlett Johansson incarne à nouveau Natasha/Black Widow, Florence Pugh tient le rôle de Yelena, David Harbour celui d’Alexei/Red Guardian et Rachel Weisz celui de Melina. Ray Winstone, O-T Fagbenle et Olivier Richters sont aussi à l’affiche du film.

Réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige, Black Widow est le premier film dédié à cette super-héroïne et s’inscrit dans la phase quatre de l’Univers Cinématographique Marvel.

Black Widow sort le 7 juillet au cinéma.

Black Widow – Extrait