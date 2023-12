Aquaman : Jason Momoa n’est pas sûr de son avenir dans le rôle

Alors qu’Aquaman et le Royaume Perdu sort en salles la semaine prochaine, Jason Momoa semble incertain quant à son avenir dans la franchise de DC.

Est-que la fin est proche pour Jason Momoa dans le rôle d’Aquaman ? Pour le moment rien n’est officiel mais les mots récents de l’acteur laissent entrevoir un avenir bien incertain. Momoa est actuellement en promotion pour Aquaman et le Royaume Perdu et bien évidemment, la question sur une suite lui est posée par les médias.

Dans une interview récente d’ET Online Jason Momoa a partagé ses doutes quant à la poursuite du rôle du super-héros submergé qu’il a incarné pour la première fois dans Justice League en 2017, puis dans le film solo sorti l’année suivante.

« La vérité est que – je veux dire, si le public l’aime, alors il y a une possibilité », a-t-il déclaré à ET. « Mais en ce moment, je me dis : ‘Ça n’a pas l’air très bien.’ »

Notant que les chefs de DC, James Gunn et Peter Safran, veulent « lancer leur propre projet », il a déclaré dans l’interview qu’il ne « veut pas nécessairement que ce soit la fin… [mais] je ne pense pas que ce soit vraiment un choix. »

En effet, James Gunn et Peter Safran travaillent à construire un nouvel univers DC à travers le grand et le petit écran. La majorité des personnages sont en train d’être rebooté et recasté, à commencer par Superman dans le prochain film Superman Legacy.

Momoa est clairement toujours partant pour continuer à jouer le métahumain Arthur Curry dans les prochains films : « S’il y a une place pour moi dans leur monde, j’adorerais en faire partie. C’est ma maison. Warner et DC sont définitivement ma maison. Donc c’est tout ce que je dirai. »

Momoa aime vraiment jouer Aquaman. Quand on lui demande ce qu’il ressent quand il l’incarne, il répond avec tendresse : « Si je le dis dans les [termes] les plus simples, cela fait sourire mon cœur. »

Pour le moment, il est impossible de dire si Jason Momoa a un avenir dans le nouveau DCU, mais il sera a voir un fois de plus dans la peau d’Aquaman dans Aquaman et le Royaume Perdu, en salle le 20 décembre.

Source : ET / Crédit ©DC