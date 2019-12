Captain Marvel 2 : Une fuite révèlerait un gros spoiler sur la suite du MCU

Une fuite sur le futur du MCU pourrait donner un énorme spoiler concernant Nick Fury et les Skrulls dans Captain Marvel 2. Spoilers potentiels.

La fin de Spider-Man Far From Home a entraîné les fans dans une spirale de twists et l’un d’entre eux concernait Nick Fury et Maria Hill. En effet, à la fin du film, on découvre que les deux agents du S.H.I.E.L.D. étaient en réalité des Skrulls qui se sont fait passer pour eux. Le vrai Fury était quelque part en vacances dans l’espace.

Le réalisateur Jon Watts a dit que ce twist était une manière d’expliquer comment Nick Fury s’est laissé berner par Mysterio. Le vrai Fury aurait vite compris son jeu. Mais il semble bien que ce retournement de situation est un teaser pour ce qui pourrait arriver dans la suite du MCU et les futurs films en préparation qui seront dans la continuation de Far From Home.

Apparemment, les Skrulls et les Kree, auront un rôle important à jouer dans les prochaines phases du MCU. Selon le site We Got This Covered, le film Captain Marvel 2 serait une adaptation des comics “Secret Invasion” et certains des personnages pourraient se révéler être des Skrulls.

Une source bien informée de WGTC affirme que le scénario actuel de Captain Marvel 2 voit à nouveau un Skrull se faire passer pour Fury. Apparemment, le vrai Fury retournerait sur Terre et au début, on passera du temps avec lui avant qu’il ne se fasse enlever par des méchants Skrulls et que l’un d’entre eux prenne à nouveau sa place.

Les spectateurs et les personnages du film ne découvriraient la vérité qu’à la fin. Le sort du vrai Fury resterait cependant inconnu à ce stade mais il est possible qu’il soit vivant et revienne à un moment donné, mais pas avant un autre film.

il est assez étrange que Marvel utilise le même twist deux fois mais selon la source de WGTC, c’est différent parce que Talos était du côté des gentils dans Far From Home. Ici, ce serait fait avec malice.

Évidemment, nous sommes en territoire de rumeurs. Captain Marvel 2 est encore loin d’entrer en production et même si ce script est vrai, il est susceptible de changer entre temps. Prenez donc cette information avec des pincettes.

Source : WGTC / Crédit ©Marvel