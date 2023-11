Les Quatre Fantastiques : Pedro Pascal en lice pour Reed Richards alias Mr. Fantastic ?

Pedro Pascal serait en lice pour incarner Reed Richards, alias Mr. Fantastic dans Les Quatre Fantastiques du MCU.

Après l’univers fantasy de Game of Thrones, la galaxie très, très lointaine de Star Wars avec The Mandalorian, DC via Wonder Woman 1984 et le monde post-apocalyptique de The Last of Us, Pedro Pascal pourrait entrer dans une autre franchise célèbre : le MCU. En effet, l’attention de l’acteur très en vogue pourrait se tourner vers Marvel.

Selon plusieurs médias américains, Pedro Pascal serait en discussions pour incarner Reed Richards alias Mr. Fantastic dans le nouveau film Les Quatre Fantastiques en préparation chez Marvel Studios.

Selon Deadline, l’accord n’est pas encore conclu et Pascal a un emploi du temps chargé entre la saison 2 de The Last of Us et la suite de Gladiator de Ridley Scott. Mais Pascal entretient clairement de bonnes relations avec la société mère de Marvel, Disney, d’autant plus qu’il joue dans leur série phare Star Wars, The Mandalorian.

Pour le moment, ni Marvel Studios ni Disney n’ont commenté l’information.

Marvel a annoncé pour la première fois ses plans pour un nouveau film Quatre Fantastiques en 2020, après que Disney a acquis les droits sur les personnages dans le cadre de l’accord Fox 2019. Matt Shakman de WandaVision réalise le nouveau film, qui fera entrer le célèbre quatuor de Marvel dans le MCU.

Reed est le leader brillant et arrogant de l’équipe, qui acquiert la capacité d’étirer son corps après une exposition aux rayonnements cosmiques. Il a précédemment été joué par Ioan Gruffud et Miles Teller. Plus récemment, John Krasinski est apparu comme une version alternative de Reed dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Les Quatre Fantastiques devraient jouer un rôle important dans le futur du MCU, on attend de voir si Pedro décrochera bien le rôle et qui le suivra pour incarner ses complices Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm.

Les Quatre Fantastiques est pour prévu pour une sortie en salles le 2 mai 2025.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Marion Curtis/StarPix