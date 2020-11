Thor Love and Thunder : Vin Diesel de retour en Groot ?

Vin Diesel aurait rejoint le casting de Thor Love and Thunder pour reprendre son rôle de Groot.

La semaine dernière, on a appris que Chris Pratt reprendrait son rôle de Star Lord des Gardiens de la Galaxie et il se murmurait que d’autres personnages de la saga de James Gunn pourraient le rejoindre dans la suite des aventures de Thor.

Aujourd’hui, on apprend qu’il est possible que Vin Diesel reprenne également son rôle. L4acteur a été aperçu à Sidney en Australie, là où le tournage du film aura lieu. La pré-production a déjà démarré et si l’acteur a un travail de doublage, il se serait rendu là bas pour un travail de pré-production et certainement pour rencontrer l’équipe du film parce qu’il peu clairement faire le doublage depuis les Etats-Unis.

Pour le moment, ce la reste une rumeur, Diesel n’a pas été confirmé au générique du film. Mais si Groot est de la partie, on peut aussi s’attendre à Rocket Raccoon parce qu’il a développé une amitié avec Thor dans Avengers Infinity War et Endgame.

Taika Waititi, qui a réalisé Thor Ragnarok, est de retour à la réalisation et à l’écriture du nouveau film. Un film qui sera en grande partie centré sur Jane Foster (Natalie Portman) qui revient dans le MCU. Elle sera celle qui sera digne du fameux marteau.

Tessa Thompson sera également de retour dans le rôle de Valkyrie et elle aura droit à un intérêt amoureux féminin. Et on attend Christian Bale dans le rôle d’un méchant pour le moment inconnu.

La date de sortie de Thor Love and Thunder a été repoussée de quelques mois et sera en salles le 18 février 2022.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel