Thor Love and Thunder : Chris Pratt reprendra son rôle de Star-Lord

Chris Pratt reprendra son rôle de Star-Lord dans Thor Love and Thunder.

Chris Pratt serait sur le point de reprendre son rôle de Star-Lord dans la prochaine suite de la saga Thor, Thor Love and Thunder. Pratt jouera aux côtés de Chris Hemsworth, qui revient une fois de plus en tant que Dieu du tonnerre.

Cette nouvelle signifie que les fans du MCU devraient avoir une résolution au teasing qui se trouve à la fin du film Avengers Endgame quand Thor s’en va avec les Gardiens. Et si pour le moment rien n’est annoncé, cela ouvre également la porte à d’autres membres des Gardiens de la Galaxie pour apparaitre dans le film.

Selon The Hollywood Reporter, Chris Pratt a officiellement signé pour Thor: Love and Thunder. Les détails sont rares pour le moment mais le tournage commencerait en janvier, la production se déroulant en Australie.

Chris Pratt a récemment fini le tournage de Jurassic World 3 Dominion. Il devrait aussi bientôt tourner The Tomorrow War et il est attaché au film Cowboy Ninja Viking depuis plusieurs années.

Taika Waititi, qui a réalisé Thor Ragnarok, est de retour à la réalisation et à l’écriture du nouveau film. Un film qui sera en grande partie centré sur Jane Foster (Natalie Portman) qui revient dans le MCU. Elle sera celle qui sera digne du fameux marteau.

Tessa Thompson sera également de retour dans le rôle de Valkyrie et elle aura droit à un intérêt amoureux féminin. Et on attend Christian Bale dans le rôle d’un méchant pour le moment inconnu.

La date de sortie de Thor Love and Thunder a été repoussée de quelques mois et sera en salles le 18 février 2022.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel