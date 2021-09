Les Eternels : Un avenir dans la suite MCU pour Kit Harington ?

Le film Les Eternels ne serait que le début pour le personnage de Kit Harington dans le MCU.

Le film Les Eternels de Marvel introduira bientôt une nouvelle équipe de super-héros cosmiques et il introduira aussi un nouveau personnage humain : Dane Whitman connu dans les comics comme Black Knight. Joué par la star de Game of Thrones, Kit Harington, il semble que le prochain film servira de mise en place de Whitman dans le MCU et ne plantera que les graines de ce qui viendra plus tard.

S’exprimant dans une nouvelle interview, Harington lui-même laisse entendre que Les Eternels ne serait que le début pour Dane Whitman dans le MCU. Il y a de grandes chances pour qu’il revienne dans d’autres films. Harington a qualifié Dane comme « le personnage humain de l’histoire », déclarant à Total Film : « Ce n’est pas un éternel. C’est un personnage qui travaille avec le Musée d’Histoire Naturel de Londres. Mais il n’est pas un éternel – c’est ce qui fart retenir ! »

Il reste aussi prudent quant à son implication à l’avenir mais il suggère qu’il y du potentiel pour lui : « Je ne sais pas si mon personnage continue ou non. J’avais lu qui il pourrait être ou ne pourrait être par être, » dit-il en référence à Black Knight.

« Il y a donc la possibilité d’une trajectoire plus longue. Et j’espère que ce n’est que la partie émergée de l’iceberg pour mon personnage. J’espère. Mais je ne sais pas, vous savez ? Je suis tout autant dans l’obscurité que n’importe qui d’autre. Et j’essaie de ne pas vivre trop loin dans le futur avec quoi que ce soit. Même quand j’étais dans Game of Thrones, même durant la sixième saison, je présumais que la septième saison n’allait pas avoir lieu ! »

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Les Eternels, cette nouvelle production de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, les Déviants.

Le casting de The Eternals inclus Richard Madden (Game of Thrones) dans le rôle de « tout-puissant » Ikaris, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du speedster Makkari (la première super-héroïne sourde du MCU), Brian Tyree Henry en tant que l’inventeur Phastos, Salma Hayek en tant que chef Ajak, Lia McHugh en tant que «jeune éternelle» Sprite, Don Lee en tant que Gilbamesh, Angelina Jolie en guerrière Thena, Kit Harington en Dane Whitman (alias Black Knight), Barry Keoghan en Druig et Gemma Chan en Sersi.

Réalisé par l’oscarisée Chloé Zhao, Les Eternels sortira en salle le 3 novembre 2021.

