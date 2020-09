Avengers Endgame : Une erreur repérée sur Captain America dans la bataille

Une erreur a été repérée concernant Captain America dans la bataille finale contre Thanos dans Avengers Endgame.

Avengers Endgame est un film titanesque qui demande beaucoup d’attention aux détails. Et parfois, même les meilleurs font des erreurs. Durant le troisième acte, Thanos revient et il ramène toute son armée avec lui pour affronter les héros.

Avant la séquence emblématique des portails, Captain America engage le Mad Titan dans un combat au corps à corps mais son bouclier Vibranium est brisé en deux au cours du processus. Mais dans un plan ultérieur avec les portails, le bouclier semble être mystérieusement réparé.

Avengers Endgame nécessitait une quantité folle d’effets visuels, en particulier dans la bataille finale épique contre Thanos et ses forces. Et il semble que le détail du bouclier de Captain America ait été rapidement oublié lorsque les artistes et les monteurs étaient occupés à ajouter chaque héros de l’ensemble du MCU et toute une armée.

L’image du bouclier brisé de Captain America était définitivement puissante et teasait que le personnage pouvait périr à tout moment. En fin de compte, ce n’était pas le cas, et Steve Rogers a continué à se battre et a finalement eu sa fin heureuse avec Peggy.

Source : Reddit / Crédit ©Marvel