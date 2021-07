Black Widow : Robert Downey Jr. aurait dû apparaitre en Tony Stark

Une apparition de Robert Downey Jr. en Tony Stark était initialement prévue dans le film Black Widow.

Après plus d’une décennie à sauver le monde avec les Avengers et un très long délai à cause de la crise sanitaire, Black Widow est enfin dans les salles de cinéma. Le film a non seulement donné au public l’occasion de revoir Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en action, mais a également fait la lumière sur le passé mystérieux de la super-espionne et sa famille.

Étant donné que le film se déroule après les événements de Captain America: Civil War et bien avant la mort du personnage dans Avengers: Endgame, les fans étaient enthousiasmés par la possibilité d’un caméo d’un autre Avengers, à savoir Tony Stark de Robert Downey Jr.. Bien que cela ne se soit pas produit, le scénariste Eric Pearson a confirmé que l’apparition était prévue dans une itération précédente du film.

« Je me souviens maintenant qu’une version du script, avant moi, y avait littéralement écrit le moment de la fin de Civil War avec Tony et Natasha », a confié Pearson au podcast Phase Zero de Comicbook.com, faisant référence à la scène après la grande bataille de l’aéroport, quand Tony dit à Natasha : « Je ne suis pas celui qui doit surveiller ses arrières. »

Pearson a poursuivi en expliquant que puisque les images n’auraient rien offert de nouveau, l’équipe a finalement décidé que cela ne valait pas la peine d’être inclus. « C’est la seule fois où j’ai vu le nom de Tony Stark dedans, et c’était juste une sorte de rappel – pour dire, ‘Hé, nous sommes à la fin de Civil War’ », a-t-il déclaré.

Au lieu d’un caméo de Tony Stark, Black Widow a choisi de rappeler que les événements se déroule après Civil War par la présence de Thaddeus Ross (William Hurt) s’en prenant à Natasha pour avoir violé les accords de Sokovie.

« Au départ, il y avait des discussions sur tout, sur tous les différents personnages », a déclaré la réalisatrice Cate Shortland Total Film. « Ce que nous avons décidé, c’est que, et je pense que Kevin [Feige] était vraiment génial, il a dit: ‘Elle n’a pas besoin des garçons.’ Nous ne voulions pas qu’elle ait l’impression qu’elle a besoin de soutien. Nous voulons qu’elle y arrive seule. Et elle le fait. »

Même si cela aurait été un sympathique clin d’oeil, faire venir d’autres Avengers n’aurait été que du fan service. Natasha n’avait pas besoin des garçons pour cette mission, c’était son moment de briller.

Black Widow est actuellement dans les salles de cinéma.

Source : ComicBook / Crédit ©Marvel