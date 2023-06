DC Studios : James Gunn explique en quoi le DCU diffère du MCU

James Gunn, co-président de DC Studios, explique comment le DCU qu’il construit est différent du MCU.

James Gunn, dit que le nouvel univers DC qu’il est en train de construire se démarquera de l’univers cinématographique Marvel en se concentrant sur les super-héros traditionnels, ceux aux identités secrètes qui tentent de vivre une double vie dans les villes fictives bien connues des fans.

« Si vous regardez le MCU, il y a très peu de super-héros traditionnels », a déclaré Gunn lors d’une apparition sur le podcast Inside of You avec Michael Rosenbaum. « Il n’y a jamais eu de gars avec une identité secrète jusqu’à Spider-Man. Leur [Captain America] a été transformé en soldat même s’il porte un masque. Iron Man s’est dévoilé à la fin du premier Iron Man parce qu’ils ne voulaient pas s’occuper de toute cette histoire d’identité secrète. »

Gunn a expliqué la différence en termes de narration. « Il y a un peu plus d’élément fantastique dans DCU parce qu’il y a ces super-héros plus grands que nature », a-t-il expliqué. « Pour moi, il y a Superman et Clark Kent. Ce sont deux personnages différents, et vous devez trouver un moyen de les gérer qui soit aussi ancré que possible dans ce monde de DC. »

« L’une des choses que j’aime à propos de DC, qui m’excite à propos de DC, c’est que, d’une certaine manière, c’est une autre histoire alternative. C’est Gotham City et Metropolis et Star City et Bludhaven, et tous ces endroits différents dans cette autre réalité et cela ressemble un peu à Westeros à certains égards », a poursuivi Gunn. « J’adore ça de cette façon. J’aime que nous puissions créer de véritables mondes à l’intérieur DC. Ce n’est pas seulement « nous lançons des super-héros sur Terre ». Je pense qu’en ce moment, c’est l’une des principales différences. »

James Gunn travaille actuellement sur son prochain long-métrage, Superman Legacy, dont les castings sont en cours. Il n’a pas dit qui était en lice, mais l’étau se ressert sur celui qui reprendra le rôle iconique des mains d’Henry Cavill.

Source : Inside of You / Crédit ©DC/Marvel