Superman Legacy : L’étau se ressert sur le choix de James Gunn

James Gunn confirme que les auditions pour Superman Legacy ont lieu et qu’ils se rapprochent de leur choix final.

James Gunn s’est exprimé à propos de toutes ces rumeurs autour de Superman : Legacy et de son casting. Le co-directeur de DC Studios était l’invité de Michael Rosenbaum dans son podcast Inside of You, où il a fait le point sur le processus.

« Maintenant que nous avons en quelque sorte fait beaucoup d’auditions, ça se précise », a déclaré Gunn. Mais il souligne que « Nous n’avons pas encore fini. »

Gunn a nié les histoires sur les auditions et les noms attachés pour être le prochain Clark Kent dans l’univers DC qu’il construit aux côtés du co-directeur Peter Safran. « Il y a des choses là-dedans qui sont complètement fausses, mais je ne peux pas dire : « Oh, ce n’est pas vrai, et ça ce n’est pas vrai non plus » sans tout passer en revue », a ajouté Gunn.

« Et au fait, ce n’est pas le public – à ce stade, je ne pense pas que ce soit l’affaire de quiconque de qui teste pour un rôle. C’est une chose très privée. Les journalistes doivent faire ce qu’ils ont à faire. C’est leur boulot. Ils essaient d’obtenir des scoops. »

Gunn a poursuivi : « Ils découvrent certaines choses auprès d’agences, mais voici le problème – c’est qu’ils découvrent certaines choses auprès d’agences qui pourraient être vraies. Ils découvrent d’autres choses de la part d’agences, qui poussent leurs clients et essaient de les mettre en avant, du genre « Je pense que mon client teste ! » Il y a beaucoup de bêtises qui en ressortent, et c’est difficile, car il y a des gens qui ont soi-disant testé mais ce n’est pas le cas, et cela doit être difficile pour eux en tant que personnes. Et il y a d’autres personnes qui pourraient tester… et je pense que c’est une chose privée entre eux et moi. »

Le réalisateur a précédemment prévenu le public en disant sur Twitter de ne pas croire ce qu’ils lisent sur la toile à moins que l’information ne vienne directement de lui où de son collègue Peter Safran.

Ce qui est certain, c’est que l’étau se ressert et qu’on devrait bientôt savoir qui incarnera le prochain Superman sur grand écran et prendra le relai de Henry Cavill.

Superman Legacy sort en juillet 2025.

Source : Inside of You / Crédit ©DC