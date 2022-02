Teen Wolf The Movie : Tyler Posey et Crystal Reed reviennent mais pas Dylan O’Brien

Tous les acteurs de Teen Wolf ne seront pas de retour pour le film, les fans vont être déçus.

Le casting pour le retour de Teen Wolf en film a été annoncé et il ne va pas plaire à tout le monde, il manque des noms que les fans adorent. Tous les acteurs originaux de la série ne reviendront pas, du moins pour le moment.

Mardi, Paramount+ a annoncé le casting du film, désormais intitulé Teen Wolf The Movie, et il présente plusieurs visages familiers – dont quelques personnages qui surprendront les fans. Mais première chose, Tyler Posey reprendra son rôle principal de Scott McCall, ce qui était attendu. La véritable surprise c’est que Crystal Reed est sur le point de revenir dans le rôle d’Allison Argent alors qu’elle est décédée tragiquement lors de la troisième saison de la série de MTV.

La liste des acteurs annoncés a également quelques noms manifestement absents, y compris Dylan O’Brien (Stiles) et Tyler Hoechlin (Derek), deux des personnages les plus adorés. Mais les fans ne devraient pas perdre espoir pour l’instant : le communiqué de presse indique que d’autres noms seront encore annoncés. Hoechlin est actuellement occupé à jouer Superman, c’est peut-être la raison de son absence. Il est dit que les discussions à son sujet son toujours en cours, quant à O’Brien, on ne sait pas ce qui empêche son retour pour l’instant.

Autre nom absent, celui d’Arden Cho (Kira) qui pose polémique. Selon Deadline, l’actrice, qui est la seule femme de couleur du casting principal, a été offert la moitié du salaire des autres actrices, ce qui l’a poussée a refusé de revenir. Son traitement est clairement injuste et son refus de revenir est compréhensible, elle mérite autant que les autres.

Pour l’instant, le casting comprend donc Reed et Posey ainsi que Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia Tate), Orny Adams (Coach Bobby Finstock), Linden Ashby (shérif Noah Stilinski), JR Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (Dr Alan Deaton), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Ryan Kelley (adjoint Jordan Parrish), Melissa Ponzio (Melissa McCall) et Dylan Sprayberry (Liam Dunbar).

On notera aussi les absences des jumeaux Max et Charlie Carver (Aidan et Ethan), Khylin Rhambo (Mason) ou encore Keahu Kahuanui (Danny), mais comme dit plus haut, d’autres noms devraient être annoncés prochainement.

La description du film se lit comme suit : « Dans Teen Wolf The Movie, une pleine lune se lève à Beacon Hills, et avec elle un mal terrifiant est apparu. Les loups hurlent à nouveau, appelant au retour des banshees, des werecoyotes, des hellhounds, des kitsunes et des métamorphies. Mais seul un loup-garou comme Scott McCall (Posey), qui n’est plus un adolescent mais toujours un alpha, peut rassembler à la fois de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus meurtrier qu’ils ‘ai jamais affronté. »

La date de sortie du film n’a pas encore été annoncée.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount