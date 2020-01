Eternals : Le synopsis confirme la temporalité du film dans le MCU

Le film Eternals se passe-t-il avant ou après les Evénements d’Avengers Endgame ? Le synopsis donne la réponse.

Le film de Marvel Eternals est actuellement en production et il sera le deuxième film de la Phase 4 après Black Widow. Les informations commencent enfin à faire surface et on apprend cette semaine que l’action du film se déroulera après les événements d’Avengers Endgame.

Un premier synopsis a été dévoilé et éclairci un peu les choses sur ce film sans trop en révéler :

« The Eternals de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, les Deviants. »

L’an dernier durant le CCXP au Brésil, Kevin Feige a révélé que les Eternals connaissent l’existance des Avengers mais les Avengers ne savent pas encore grand-chose des Eternals. Les Célestes ont une petite présence dans les Gardiens de la Galaxie mais ils n’ont pas encore montré l’étendu de leurs pouvoirs. Ce film sera l’occasion de vraiment les découvrir.

Les Eternels sont une ramification de l’humanité, au même titre que les Déviants, dans l’univers de Marvel Comics. Comme les Déviants, ils sont le produit d’une expérience menée par les Célestes. Ils furent créés par Jack Kirby dans The Eternals #1 (juillet 1976). En France, cette première série parut dès 1977 dans Strange, puis Étranges Aventures.

Le casting inclut Richard Madden dans le rôle de « tout-puissant » Ikaris, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du speedster Makkari (la première super-héroïne sourde du MCU), Brian Tyree Henry en tant que l’inventeur Phastos, Salma Hayek en tant que chef Ajak, Lia McHugh en tant que «jeune éternelle» Sprite, Don Lee en tant que Gilbamesh, Angelina Jolie en guerrière Thena, Kit Harington en Dane Whitman (alias Black Knight), Barry Keoghan en Druig et Gemma Chan en Sersi.

Réalisé par Chloé Zhao, The Eternals sort le 4 novembre 2020.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel