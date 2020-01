Aquaman 2 : Jason Momoa tease un film démentiel (vidéo)

Jason Momoa tease un film Aquaman 2 démentiel, accompagné de son entraineur physique, un professionnel de combat MMA.

Jason Momoa n’est jamais le dernier pour hyper ses films. Récemment, sur le réseau sociaux, l’acteur qui incarne Aquaman a posté une vidéo avec son entraîneur. Très enthousiaste, il promet que le film Aquaman 2 sera démentiel.

Dans la première vidéo, on le découvre auprès Yoko Hamamura, un professionnel de sport de combat MMA qui sera son entraîneur pour Aquaman 2. Dans la seconde vidéo, il est accompagné de son équipe de cascadeurs.

Les séances d’entrainement de Momoa semble être une partie de plaisir, à en voir ces vidéos.

Jason Momoa will be getting MMA training for Aquaman 2 by the guy in this video. pic.twitter.com/LXkwl5xM1e

