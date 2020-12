Justice League : Le film de Zack Snyder pourrait être classé R

Le film Justice League de Zack Snyder pourrait être classé R à cause d’un langage grossier et de la violence.

Alors que Zack Snyder se prépare a enfin dévoiler sa version de Justice League au monde, il révèle que le film pourrait être classé R (soit interdit aux mineurs de moins de 17 ans non-supervisés par un adulte). Apparemment, Batman aurait un langage un peu fleuri dans une scène du film et il est un peu trop violent.

Dans une interview à Entertainment Weekly, il confie : « Voici une information que personne ne sait : le film est fou et tellement épique et est probablement classé R – c’est une chose qui, je pense, va arriver, que ce sera une version Classé R, c’est sûr », a déclaré Snyder « Je n’ai pas eu de retour de la MPAA [Motion Picture Association of America qui régule les classification, ndlr], mais c’est mon instinct. »

Interrogé sur ce qui rend le film plus explicite, Snyder révèle : « Il y a une scène où Batman lâche une F-bomb [le mot en F, ndlr]. Cyborg n’est pas trop content de ce qui se passe dans sa vie avant de rencontrer la Justice League, et il a tendance à dire ce qu’il pense. Et Steppenwolf est à peu près juste en train de péter les gens en deux. Donc [la classification serait due à] la violence et le langage, probablement les deux. »

Zack Snyder était le réalisateur original de Justice League, puis s’est retiré du projet après une tragédie personnelle. Joss Whedon a repris le film et a tourné de nouvelles scènes pour la version sortie en 2017, qui a reçu un accueil négatif de la part des fans et des critiques.

Après une campagne massive de lobbying auprès des fans pour sortir le « Snyder Cut », WarnerMedia a décidé de financer la vision de Snyder et de retravailler le film en une série limitée pour HBO Max à un coût rapporté jusqu’à 70 millions de dollars.

De nouvelles séquences tournées sur huit jours, comprennent notamment des scènes avec le casting principal, y compris Ben Affleck (Batman) et Ray Fisher (Cyborg).

Le Snyder Cut sortira courant 2021 sur HBO Max.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros