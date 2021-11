Downton Abbey 2 A New Era : Mariage et voyage dans le sud de la France ! (bande-annonce)

Découvrez la bande-annonce du film Downton Abbey A New Era qui tease un mariage et un voyage dans le sud de la France.

Comme annoncé la semaine dernière, la bande-annonce du film Downton Abbey A New Era a été dévoilé ce lundi. Un peu plus de deux ans après la sortie du premier long métrage de Downton Abbey sur les écrans de cinéma qui a été un succès au box-office, Focus Features a enfin dévoilé une bande-annonce de la suite.

La bande-annonce de Downton Abbey: A New Era voit les résidents de Downton vivent leur meilleure vie de haute société avec partie de tennis et balade en bateau. Il y a également un mariage, celui de Tom Branson, le chauffeur devenu héritier après la mort de sa bien-aimée Sybil. En effet, Tom a refait sa vie et va épouser Lucy Smith vue dans le premier film. Le trailer promet une aventure pittoresque pou la famille Crowley.

La bande-annonce révèle aussi que Lady Violet vient d’hériter d’une villa dans le sud de la France et la famille va ainsi se rendre dans cette demeure au bord de la méditerranée. Cet héritage provient d’un homme que Lady Violet a connu il y a des annéesn durant sa jeunesse. (A quand une série préquelle sur la vie passée de la Comtesse ?!)

Les acteurs de retour incluent Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David Haig, Geraldine James, Robert James-Collier, Simon Jones, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Stephen Campbell Moore, Lesley Nicol, Kate Phillips, Imelda Staunton, Penelope Wilton et surtout Maggie Smith.

Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye et Dominic West rejoignent cette liste de distribution principale pour le nouveau film.

Julian Fellowes, est à nouveau à l’écriture du scénario du film, avec Gareth Neame et Liz Trubridge, de retour en tant que producteurs de la franchise aux côtés de Fellowes.

Simon Curtis est à la réalisation de Downton Abbey A New Era.

Downton Abbey A New Era sortira le 16 mars 2022 en France

Downton Abbey A New Era – Trailer