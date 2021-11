Downton Abbey A New Era : Premier aperçu du film (teaser et images)

Découvrez un premier aperçu du film Downton Abbey A New Era avant le trailer qui arrivera dans quelques jours.

Préparez-vous à retourner à Downton ! C’est une nouvelle ère qui arrive comme l’annonce le titre du film, puisque clairement, ce nouveau long-métrage est loin des années 20 de la série. « Plus les années 20 s’éloignaient, plus le monde changeait à bien des égards. Tout, du divertissement aux transports, était vraiment différent à la fin des années 20. C’est de cela à quoi nous faisons référence, » a confié le créateur Julian Fellowes à People.

Un premier teaser qui annonce le trailer à venir ce week-end, a été dévoilé par Focus Features. Ce teaser avait été diffusé l’été dernier durant le CinemaCon mais n’avait pas été rendu public. Ces images réunissent les spectateurs avec la famille Crawley et le personnel de Downton alors que les préparatifs d’un voyage à l’étranger et un mariage sont en cours.

En plus de ce teaser, des images sont à découvrir avec Lady Edith (Laura Carmichael), son mari Bertie (Harry Hadden-Paton), Tom Branston (Allen Leech) et Lucy Smith (Tuppence Middleton) qui sont prêts à jouer au tennis. Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Sophie McShera et Lesley Nicol sont aussi découvrir en images. Nous avons également un premier aperçu de la nouvelle venue de Downton, Laura Haddock, dans le rôle de Myrna Dalgleish.

Sont aussi de retour : Maggie Smith, Elizabeth McGovern, Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Robert James-Collier, Phyllis Logan, Imelda Staunton et Penelope Wilton. Les nouveaux ajouts incluent Haddock, Hugh Dancy, Nathalie Baye et Dominic West.

Julian Fellowes, est à nouveau à l’écriture du scénario du film, avec Gareth Neame et Liz Trubridge, de retour en tant que producteurs de la franchise aux côtés de Fellowes.

Simon Curtis (My Week With Marilyn) est à la réalisation de la suite.

Downton Abbey A New Era sortira le 16 mars 2022 en France

Downton Abbey A New Era – Teaser